BYD: Europa profitiert noch immer von Margenabschöpfung!

auf dem Markt ist es oft so, dass der Erfolg eines Unternehmens negative Auswirkungen für ein anderes hat. Das trifft insbesondere auf die Wirtschaft zu und aktuell auch auf den Automobilsektor. Der chinesische Fahrzeughersteller BYD verzeichnet hervorragende Zulassungszahlen in China und drängt seit Monaten aggressiv in den europäischen Markt, einschließlich Deutschland.

– Rasantes Händlerwachstum

– Konkurrenz zu Volkswagen

Der neue E-Golf – jedoch nicht von Volkswagen

Mit seinem Modell “Dolphin” exportiert BYD nun auch ein Auto, das deutlich an Volkswagens Golfklasse angelehnt ist. Größe und Design erinnern stark an das deutsche Erfolgsmodell. Allerdings gibt es momentan kein vergleichbares Angebot von VW selbst. In China liegt der Preis für das Elektrofahrzeug von BYD bei etwa...