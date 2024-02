BYD: Es regnet rein!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

BYD ist einer der großen Verlierer dieser Tage an den Aktienmärkten. Die Chinesen haben auch am Dienstag einen Abschlag in Höhe von gut -4,5 % hinnehmen müssen. Das Negativszenario soll und möchte offenbar gar kein Ende mehr nehmen.

Dabei herrscht weitgehend Verständnislosigkeit unter den Analysten, die sich mit dieser Aktie beschäftigen. Denn die Kursprognosen standen und stehen auf Basis der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen recht gut. Die Chinesen werden ein KGV von ca. gut 16 für das abgelaufene Jahr ausweisen, sind die wirtschaftlich orientierten Analysten überzeugt.

Zudem wird BYD seine Vertriebs- und Produktionszahlen von und für E-Fahrzeuge weiter steigern können – wie noch in jedem Monat im abgelaufenen Jahr jeweils im Vergleich zum Vorjahr.

Das Misstrauen ist bei der BYD-Aktie mittlerweile recht hoch

Dabei ist das Misstrauen gegen die Aktie vergleichsweise hoch. Grund dürfte die Wirtschaftsschwäche in China sein. Aber auch das Gebahren der USA gegenüber dem vermeintlichen Konkurrenten aus China spielt hier eine Rolle. Die Aktie ist momentan vor allem basierend auf der schwächeren Stimmung auf der Verliererstraße.

Rettung ist deshalb vorerst nicht unmittelbar in Sicht – es geht offenbar um Vertrauen. Analysten indes sind noch immer der Meinung, die Aktie könnte sich auf 35 bis 37 Euro hochschieben – sie sind nur zu schwach am Markt von BYD.

