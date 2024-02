BYD: Es geht um alles!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

BYD hat auch am Montag einen sehr schwachen Start in die Woche hingelegt. Die Aktie verlor gleich mehr als -1% – bis in den Nachmittag hinein. Nun scheint es aus der Sicht des Marktes um alles zu gehen. Denn es gibt mehrere Kräfte, die immens ziehen. Die Aktie könnte unter die Marke von 20 Euro fallen – während sie ebenfalls die Chance hat, auf mehr als 35 Euro nach oben zu klettern. Hier gilt es nun abzuwägen.

Abwägen: Was ist die Aktie tatsächlich wert!

Was ist die Aktie tatsächlich wert? Die Notierungen haben zuletzt innerhalb des laufenden Jahres inklusive des Verlustes am Montag mehr als -18 % hinnehmen müssen. Das ist ein Einschnitt, der erklärt werden muss.

Denn an sich geht es dem Unternehmen sicherlich gut.

BYD hat erst vor kurzem die vorläufigen Geschäftszahlen für das abgelaufene Jahr vorgelegt. Der Konzern wird ein Jahresergebnis von zwischen 29 und 31 Mrd. Yuan ausweisen. Die Analysten haben hingegen mit einem Ergebnis von 31,5 Mrd. Yuan gerechnet. Der Unterschied ist allerdings offensichtlich marginal. Dass die Börsen darauf enttäuscht reagiert haben sollen, ist relativ unwahrscheinlich – zumindest aus der rationalen Sicht.

BYD hat zudem bei der Produktion und beim Vertrieb von E-Fahrzeugen zuletzt immer wieder sehr gute Ergebnisse präsentieren können. Die Ergebnisse waren von Monat zu Monat jeweils 50 % und mehr deutlich über den Vorjahresergebnissen. Das bedeutet für den Wert, dass die Aktie an sich Kursgewinne hätte erzeugen müssen.

Es sind binnen eines Jahres jedoch -32 % geworden, die BYD einbüßte. Aus der wirtschaftlichen Sicht wäre dies unerklärlich.

Vielleicht haben die Märkte aber mehr erwartet – oder sie rechnen mit einem weiteren Einbruch in China. Dort verlieren die Aktie vor Ort derzeit weiter, Anleger flüchten. Ganz unabhängig von BYD also könnte die Wirtschaft in China wie auch das schwache Verhalten am Aktienmarkt die Verkaufspanik auslösen.

Auf der dritten Seite stehen noch Analysten. Die gehen gegenwärtig von Kursgewinnen auf mehr als 35 Euro aus, so die Schätzungen im Konsens, die über Marketscreener verbreitet werden. Wer gewinnt?

