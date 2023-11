BYD: Es fehlt nicht viel zum Durchbruch von mehr als 40 %

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

BYD hat zuletzt am Mittwoch an den Börsen enttäuscht. Der Titel verlor am Ende mehr als -2 %. Damit bleibt die Aktie unterhalb der bedeutenden Kursschwelle von 30 Euro. Das ist fast unverständlich, insofern sich die Chinesen mit guten Zahlen an den Börsen präsentiert hatten. Dies geschah zum Wochenbeginn am Montag. Die Kurse zeigen, dass die Aktienmärkte wenig Interesse daran zeigen, sich der Euphorie darum anzuschließen.