BYD: Enttäuschung!

Schlecht, was BYD am Mittwoch widerfahren ist. Die Chinesen verloren schon wieder an Boden – diesmal ca. gut 1 %. Die Notierungen bleiben im Grunde aktuell im Abwärtstrend, der gerade erst zu besiegen schien. Neue Nachrichten haben es nicht geschafft, die Stimmung zu drehen. So plant das chinesische Unternehmen eine Fabrik in Mexiko. Das wird zum einen die alte Fabrikationsfertigkeit in Mexiko (VW) aufgreifen, zum anderen sicherlich einen Zugang zu Nord- und Mittel-Amerika liefern, der so nicht vorhanden war.

Den Börsen scheint all das derzeit gleich zu sein. Auch die Nachricht, wonach der Gewinn des Automobilsektors in China klettert – aktuell um 6 % – hilft hier nicht. BYD hat derzeit einfach keine Impulse am Markt.

BYD: Die düstere Wahrheit vs. der Vision

Die düstere Wahrheit steht nicht im Einklang damit, was die Analysten für möglich halten. Die gehen lt. der Daten von Marketscreener gegenwärtig davon aus, die Aktie könnte massiv klettern. BYD soll demnach einen Aufschlag in Höhe von gut 70 % schaffen, so die durchschnittliche Kursschätzung – es nutzt zumindest tagesaktuell wenig!

