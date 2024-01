BYD: Enttäuschung!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Wieder einmal hat der Markt den Eigentümern der Aktie von BYD eine massive Enttäuschung zugefügt. Der Titel hat am Freitag einen Abschlag in Höhe von ca. -2 % hinnehmen müssen. Das ist insofern enttäuschend, als die Aktie bei weniger als 23 Euro aus dem Handel genommen worden ist. Der Titel hat in den vergangenen Wochen seit Jahresbeginn sogar einen Verlust in Höhe von mehr als -8,5 % hinnehmen müssen.

Am Ende bleibt derzeit nur die Frage, ob der Markt sich irrt oder ob sich Analysten irren. Denn die sehen die ganze Bewertung anders: BYD soll nach den gegenwärtigen Schätzungen unter den Analysten, die bei Marketscreener zusammengefasst werden, einen Aufschlag in Höhe von 68 % schaffen können. Das wären sicherlich Gewinne auf 35 bis 37 Euro, je nach dann vorherrschendem Wechselkurs für die chinesische Währung.

BYD: Was für einen Aufschlag spricht

Es gibt Hinweise darauf, dass solche Aufschläge kein reines Wunschdenken sein werden. Denn BYD hat demnach aktuell noch eine starke wirtschaftliche Nachrichtenlage.

Zuletzt berichtete BYD davon, dass nun ein Werk für die Produktion von E-Fahrzeugen in Brasilien errichtet wird. Dies ist das erste E-Fahrzeug-Werk außerhalb von China – und damit ist das eine brisante Nachricht, die durchaus auch in einem attraktiven Umfeld platziert ist. Brasilien ist eines der größten Länder der Welt.

Zudem hat BYD unabhängig von der aktuellen Schwäche der chinesischen Wirtschaft auch solide Nachrichten aus der eigenen Bilanz parat. Das KGV liegt aktuell bei ca. 13 – bezogen auf das nun laufende Jahr. Das KGV ist sicherlich ausgesprochen günstig und damit ein Hinweis darauf, dass die Unternehmung am Markt günstig wie nie bewertet wird. Dies beruht auf einem angenommenen Umsatz von fast 100 Milliarden Euro sowie einer Marktkapitalisierung von 68 Mrd. Euro und einem daraus resultierenden Gewinn von ca. 4,9 Mrd. Euro.

