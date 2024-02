BYD: Endlich!

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Endlich, so Beobachter, steigt auch die Aktie von BYD wieder weiter an. Der Titel hat am Dienstag einen Ausbruch um über 7 % geschafft. Das ist ein erstes Signal dafür, dass es wieder aufwärts gehen kann. Zuvor, so die wirtschaftlich orientierten Analysten, war die Aktie sicherlich zu sehr bestraft worden. In der vergangenen Woche hatte BYD seine vorläufigen Geschäftszahlen für das Jahr 2023 bekannt gegeben. Die Umsatzerwartungen sind fast erreicht worden, es fehlen nur ca. 3 %. Demnach war der Kursabsturz von ca. 18,6 % im laufenden Jahr sicher sehr „anspruchsvoll“.

Neue Aufwärtsfahrt in Sicht?

BYD könnte mit dem Anstieg vom Dienstag ggf. eine neue Ära starten. Die KGV-Werte liegen für das Jahr 2023 bei aktuell noch 14,9. Das ist im historischen Vergleich sehr niedrig. Somit wäre – aus der Warte der wirtschaftlich orientierten Analysten – noch ein ordentlicher Durchmarsch nach oben möglich.

