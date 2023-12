BYD: Endlich!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Endlich geht es auch bei und für BYD wieder deutlicher aufwärts. Am Donnerstag gewann die Aktie aus China immerhin fast 3 % dazu. Damit ist die Aktie mittlerweile wieder in der Lage, die Schlagzeilen nicht mehr so tiefrot wie zuletzt aussehen zu lassen. An sich ist da Unternehmen erstklassig aufgestellt, betonen die wirtschaftlich orientierten Analysten immer wieder. Dieser Umstand kommt nur nicht hinreichend zur Geltung.