BYD: Elektroauto-Revolution in China

Die traditionellen deutschen Automobilhersteller verlieren den Kampf um die Marktanteile in China an BYD. Das chinesische Unternehmen verkauft bereits 15 Mal so viele E-Autos wie Volkswagen auf dem wichtigsten Automarkt der Welt. Die Ära der Verbrenner-PKW neigt sich mit rasendem Tempo dem Ende zu.

BYD baut gigantische neue Werke in China und wird bald eine höhere Produktion “fahren” können als BMW oder Mercedes. Satellitenbilder zeigen das Ausmaß dieser Bauvorhaben, die während der Corona-Jahre 2020 und 2021 vorangetrieben wurden.

Vieles deutet darauf hin, dass BYD in wenigen Jahren der größte Kraftfahrzeug-Hersteller der Welt sein wird – schneller wachsend als jeder andere Hersteller einschließlich Tesla. Es ist daher wichtig für traditionelle Hersteller wie Volkswagen und andere den Anschluss...