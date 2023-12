BYD Electronic Aktie: Das kann sich sehen lassen!

Gemäß dem Relative Strength Index (RSI), einem technischen Analyseindikator, ist die Byd Electronic-Aktie derzeit überkauft. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 78, während der RSI der letzten 25 Handelstage ein neutrales Rating liefert. Die Analyse der RSIs bewertet die Aktie insgesamt als "Schlecht".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem IT-Sektor liegt die Rendite der Byd Electronic-Aktie um mehr als 82 Prozent darüber. Auch im Vergleich zur Kommunikationsausrüstungsbranche liegt die Aktie mit einer Rendite von 84,22 Prozent deutlich über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung wird der Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie zugewiesen.

Der aktuelle Schlusskurs der Byd Electronic-Aktie liegt +31,78 Prozent über dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage, was einer "Gut"-Bewertung entspricht. In Bezug auf den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt der Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Byd Electronic-Aktie in Bezug auf die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung für die Byd Electronic-Aktie. Aufgrund dieser weichen Faktoren wird der Aktie insgesamt eine "Neutral"-Einstufung gegeben.