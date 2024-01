BYD Electronic Aktie: Hier gibt’s nichts mehr zu lachen!

Mit einem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 25,09 liegt die Aktie von Byd Electronic unter dem Branchendurchschnitt von 53 Prozent in der Branche "Kommunikationsausrüstung". Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien erhält.

In Bezug auf Dividenden schüttet Byd Electronic derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt. Der Unterschied beträgt 5,01 Prozentpunkte (0,47 % gegenüber 5,48 %). Aufgrund dieser großen Differenz wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft.

Die Analyse der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls interessante Einsichten. Die Diskussionsintensität für Byd Electronic zeigt eine starke Veränderung, da weniger Aktivität zu sehen ist, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. In Bezug auf die Stimmungsänderung zeigt unsere Messung eine negative Veränderung, was wiederum zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Einstufung aufgrund des Sentiments und Buzz im Internet.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Byd Electronic bei 29,77 HKD verläuft. Der Aktienkurs selbst ging bei 34,75 HKD aus dem Handel und hat damit einen Abstand von +16,73 Prozent aufgebaut, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Hingegen beträgt die Differenz zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage -0,57 Prozent, was auf ein "Neutral"-Signal hindeutet. Zusammenfassend lautet der Gesamtbefund auf Basis der technischen Analyse daher "Gut".