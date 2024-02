BYD: Einmal noch!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

BYD hat schon an zwei Tagen hintereinander gewonnen. Das klingt nicht nach einer überzeugten Analyse, aber: Mit den aktuell notierten 0,9 % Gewinn am Donnerstag kann der Wert schon bald wieder in die Riege der Aufwärtskandidaten klettern, wenn es einmal gelingt, eine erfolgreiche Reihe fortzusetzen.

Die Vorzeichen stehen derzeit nicht besonders gut oder auf der anderen Seite doch. Das klingt verwirrend und will noch aufgelöst werden.

Die unterschiedlichen Signale von und für BYD

BYD hat wirtschaftlich eigentlich keine Bedenken auslösen können. Denn das Unternehmen ist derzeit erfolgreich. Ein Beleg können die kürzlich formulierten Zahlen sein, die gegenüber den Erwartungen von Analysten um vielleicht 3 % bis 5 % bezogen auf das gesamte Jahr 2023 „enttäuschten“. Die Gewinne reichen indes aus, um ein KGV von ca. 16,5 ausweisen zu können.

Das ist im langfristigen Blick noch immer sehr günstig. Das KGV sinkt sogar, wenn es auf die Schätzungen über den wirtschaftlichen Fortschritt im laufenden Jahr bezogen wird. Das BYD-KGV würde dann den Wert von gut 13 erreichen, lässt sich errechnen.

Fazit: Wirtschaftlich sieht es inklusive der Äußerungen zum gesamten Sektor in China recht gut aus.

Der Trend ist umgekehrt sicherlich in die falsche Richtung gelaufen. Denn der Titel hat gegenüber technischen Indikatoren wie z. B. dem GD100 und dem GD200 deutlich das Nachsehen. Die beiden Trend-Indikatoren sind gegenwärtig gut 15 % entfernt. Das heißt: Der Abwärtstrend ist messbar und das auch eindeutig.

Die jüngst Statistik ist zudem nicht freundlich. Die Performance ist vergleichsweise schwach. Denn BYD hat in den vergangenen vier Wochen alleine mehr als –9,7 % verloren. Die Verluste sind ungewöhnlich hoch für einen Wert, der an sich Gewinne ausweist (im operativen Geschäft) und keine Enttäuschungen produziert. So meinen denn auch Analysten, die Aktie könnte noch auf 35 Euro oder mehr klettern. Das Potenzial liegt also bei mehr als 60 %.

