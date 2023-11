BYD: Diese Gewinne sieht offenbar niemand!

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

BYD hat massiv gewonnen – allerdings nur als Unternehmen und in der Realwirtschaft. Die Notierungen sind gestern an den Börsen um mehr als -2,5 % nach unten gerauscht. Dies war enttäuschend. Denn am Dienstag hatte BYD gleichzeitig an sich positive Schlagzeilen wegen der Quartalszahlen gemacht. Das Unternehmen fuhr nicht weniger ein als Rekordgewinne.

Die 9-Monats-Zahlen haben die Werte aus dem vergangenen Jahr gleichfalls deutlich abgehängt. Die Gewinne im letzten Quartal waren massiv höher als im Quartal des Vorjahres. Und das Unternehmen expandiert in den Westen.

BYD: Die Börsen sehen nicht hin

Aber: Die Börsen sehen nicht genau hin. Formal befindet sich die Aktie weiterhin im Aufwärtstrend. Charttechniker weisen lediglich darauf hin, dass die Notierungen auch die Marke von 30 Euro mal wieder überkreuzen müssten. Dies...