BYD: Chinesisch elektrisch fahren auch in Deutschland!

Liebe Leserin, lieber Leser, als BYD-Aktionär hat man es bisweilen nicht leicht. Vielen unter Ihnen wird der deutliche Rücksetzer in der Aktie aufgrund einer Verkaufsorder von Warren Buffett noch gut in Erinnerung sein. Hierbei ging es um einen Verkauf von rund 1% der Anteile an dieser Firma. Insgesamt hält Warren Buffett mit seinem Fonds Berkshire Hathaway weiterhin 19% der BYD-Aktien.… Hier weiterlesen