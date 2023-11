BYD: China-Daten da!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

BYD hat am Montag einen schlappen Auftakt zum Beginn der Woche hinnehmen müssen. An sich schade, denn nun kommen auch neue Daten aus China. Im Reich der Mitte stieg die Anzahl der Fahrzeugverkäufe um 13,8 %, so die Information am Montagvormittag. Der Markt hat darauf offenbar noch nicht reagiert. Die Aktie dümpelt in etwa in Höhe von 29 Euro vor sich hin. Das ist zu niedrig, um daraus einen massiven Anstieg an den Aktienmärkten konstruieren zu können – kurzfristig. Allerdings gibt es unverändert Hinweise, die von einem starken Kurs sprechen.

BYD: Das ist die Perspektive

Die Perspektive ist vergleichsweise freundlich. Denn BYD hat selbst vor kurzem Zahlen gemeldet. Diese gelten oder galten als sehr stark. Je nach Betrachtungsweise – welche Gewinne hier zu Rate gezogen werden – hat der Gewinn in den ersten neun Monaten einen...