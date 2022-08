BYD: Die Bullen starten eine neue Offensive!

Die BYD-Aktie ist mit großem Schwung in die neue Woche gestartet. An der Heimatbörse in Hongkong gewann der Anteilsschein 3,57 Prozent hinzu und erreichte ein 2-Wochen-Hoch bei 298,6 Hongkong-Dollar (HKD). Aus dem Handel ging es mit einem Kurs von 295,8 HKD. Damit performte die Aktie deutlich besser als ihre Benchmark-Indizes in Hongkong und Shenzhen. Der Hang Seng Index in Hongkong… Hier weiterlesen