BYD: Besser als gedacht!

BYD hat am Freitag einen Abschluss geschafft, der etwas besser als gedacht sein dürfte. Die Chinesen schafften ein Plus von 1,4 % und schoben sich über die Marke von 23 Euro nach oben. Das drückt den Wert der Aktie in die Nähe der Marke von 25 Euro, die zumindest bei Charttechnikern als durchaus bedeutend gilt. Nun kommt es darauf an, die nächste Stufe zu erreichen, wenn es nach Analysten geht.

Denn die Aktie hat sich damit insgesamt innerhalb einer Woche zwar um 6,5 % nach oben gebracht, ist aber immer noch nur gut 70 Mrd. Euro wert. Die Notierungen sind damit deutlich unterbewertet, ist die Auffassung von Aktien-Analysten. Das hat Gründe.

Die Gründe für die Unterbewertung sind ablesbar

Die Analysten werden auf Marketscreener mit ihren Kursschätzungen zusammengefasst. Die Datenlage ist klar: Über 57 % soll die Aktie noch steigen können. Das wäre aus der Wahrnehmung der Aktien-Analysten sicherlich mit einem Wert von ca. 35 Euro oder etwas mehr verbunden. Worauf Beobachter Wert legen: Dann wäre auch die Marktkapitalisierung mit inzwischen mehr als 100 Mrd. Euro überaus attraktiv.

Die Chinesen sollen sich dies verdient haben, so jedenfalls die wirtschaftlich orientierten Analysten. Denn die Aktie habe ein KGV von nur 17,2 und für das laufende Jahr sogar nur 13,7 als Kurs-Gewinn-Verhältnis. Im historischen Mittel gilt diese Bewertung als günstig.

Zudem sind die Aussichten wohl recht gut. Die Expansionsbestrebungen in den Westen sind lange sichtbar. BYD ist heute schon wie Nr.1 in diesem Markt und damit auch am US-Wert von Tesla vorbeigezogen. Deshalb ist BYD auch Monat für Monat mit neuen Vertriebs- und Produktionsrekorden zitiert worden. Deshalb sind die Aussichten wie beschrieben recht gut – BYD könnte sich mit den Kurszielen der Analysten sicherlich zumindest anfreunden. Die jüngsten Zahlen haben dies unterstrichen.

