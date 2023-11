BYD: Besser als gedacht!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

BYD war auch am Montag schwach in den Handel gestartet. Zum Ende des Handels sieht es jedoch immerhin danach aus, als könnten die Chinesen einen kleinen Aufwärtsmarsch beginnen. Noch ist es lange nicht so weit, dass die Marke von 30 Euro fällt. Aber: Die Stimmung wird etwas besser. Das ist nicht verwunderlich.

China: Stärker als angenommen

Kürzlich haben sich Joe Biden und die chinesische Führung getroffen. Die USA haben China als größten Wirtschaftsgegner ausgemacht. BYD zählt unbedingt dazu: BYD erobert mit seinen E-Fahrzeugen inzwischen ausweislich aller Zahlen auch den westlichen (hier: europäischen) Markt.

Die Zahlen jüngst zum Quartal waren gut. Analysten bleiben gut gelaunt: Der Titel würde einen Aufschlag von immerhin mehr als 44 % schaffen können. Das gilt auch am Montag noch als gesetzt – das wären dann über 42...