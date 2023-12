BYD Aktie: Der weitere Knall!

Bei Byd ist das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs derzeit bei 0, was einer negativen Differenz von -4,59 Prozent zum Branchendurchschnitt entspricht. Daher erhält das Unternehmen von unseren Analysten eine "Schlecht"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen weist Byd ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 19,3 auf, was 25 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieses vergleichsweise hohen KGV wird die Aktie auf fundamentaler Basis ebenfalls als "Schlecht" eingestuft.

Die Stimmung der Anleger spielt ebenfalls eine Rolle bei der Bewertung von Aktienkursen. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen in Bezug auf Byd analysiert und festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare positiv war. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen rund um Byd diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

Im Hinblick auf den Relative Strength Index (RSI) wird Byd auf 7-Tage-Basis als "Neutral" eingestuft, da der RSI bei 52,44 liegt. Auf 25-Tage-Basis wird die Aktie jedoch als "Schlecht" bewertet, da der RSI25 bei 77,51 liegt und somit auf eine überkaufte Situation hinweist.

Zusammenfassend erhält Byd daher in unserer Analyse insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.