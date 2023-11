BYD-Aktie: Das war noch nichts

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

In der vergangenen bzw. abgelaufenen Woche haben die Chinesen von BYD noch nicht massiv punkten können – wie sich die Analysten und auch sonstige Beobachter sich dies gewünscht hatten. Die Aktie hat ca. 2 % gewonnen. Dies ist zu wenig, um von einem Durchbruch zu sprechen. Der Wert bleibt zudem klar unterhalb der Marke von 30 Euro. Das ist weiterhin eine sehr enttäuschende Entwicklung gewesen. Die Aktie hat aus dieser Sicht eine maximale Enttäuschung vollbracht. Denn der Wert hat anders als gedacht nicht von den Quartalszahlen profitiert.

Die Quartalszahlen waren in der vorhergehenden Woche gekommen, haben aber bei weitem nicht die Resonanz gefunden, die sie an sich auch verdient hätten. Denn: BYD hat den Gewinn gegenüber dem vorhergehenden Jahr maximal gesteigert. Je nach der in Anspruch genommenen Gewinnziffer ging es um...