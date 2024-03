BYD-Aktie: Das war es – oder?

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Die gute Stimmung rund um die chinesische BYD ist so gut wie aufgehoben. Die Chinesen haben auch am Freitag passend dazu einen Rücksetzer von annähernd 2 % hinnehmen müssen. Das ist kein Zufall. Vor wenigen Tagen war bekannt geworden, dass BYD im Februar erstmals seit längerer Zeit wieder Rückgänge sowohl in der Produktion wie auch im Vertrieb von E-Fahrzeugen hat hinnehmen müssen.

Auch wenn noch keine Analysten dazu an prominenter Stelle zitiert worden wären: Das ist ein Problem für den Umsatz und auch für den Gewinn im ganzen Jahr. Die stehen auf diese Weise in Frage. Die kommenden Wochen werden zeigen, ob sich das Problem noch auswächst.

BYD: Jetzt wird es Zeit

Es wird Zeit, dass die Stimmung an den Börsen überhaupt dreht. Der Titel hat aus dieser Sicht noch einen weiten Weg vor sich. Der Abwärtstrend wäre aus Sicht von Analysten erst dann beendet, wenn 25, besser noch 30 Euro überwunden sind.

