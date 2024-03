BYD-Aktie: Das war ein Schlag!

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Erneut ist die Aktie von BYD unter die Marke von 22 Euro gerutscht. Die Chinesen verloren dabei gut 1,02 % am Freitag. Die Woche war insgesamt zwar nicht mehr so schwankungsreich wie zuvor, die Ernüchterung jedoch bleibt derzeit. Die Notierungen haben am Ende sicherlich – je nach Börsenplatz – 4 % verloren. Dabei hat BYD nach Daten aus Südkorea nun im Januar des laufenden Jahres wieder den Top-Platz bei den Verkäufern der E-Fahrzeuge eingenommen. Der Markt lässt sich davon nicht beeindrucken.

BYD: Es scheint enger zu werden

Denn BYD hat kürzlich auch ganz andere Zahlen gemeldet. Die Chinesen haben dabei im Februar beim Verkauf und in der Herstellung von E-Fahrzeugen enttäuscht. Die Börsen belohnen dies mittlerweile mit einem kräftigen Abwärtsschwung. Während Analysten noch 35 Euro als mittleres Kursziel betrachten, stellen hier 20 Euro die große Untergrenze dar.

