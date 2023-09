BYD-Aktie: Ein voller Sieg!

Der chinesische Automobilhersteller BYD ist mit einem subtilen Aufstieg an den Börsen in die neue Woche gestartet, indem er am Montag über die bedeutsame 30-Euro-Marke sprang. Dieser Fortschritt dürfte insbesondere Chartanalysten begeistern, zusätzlich zu anderen positiven Nachrichten und beeindruckenden Zahlen.

BYD: Umsatzsteigerung hält an!

Kurz vor dem Wochenende wurde bekannt gegeben, dass BYD seinen Verkaufserlös weiterhin steigert. Laut Berichten soll der Absatz im August gegenüber dem Vorjahr um 83% gestiegen sein – eine Entwicklung, die bei Analysten und Investoren üblicherweise auf Resonanz stößt.

Diese Meldung bestätigt das durch Quartalszahlen suggerierte Wachstum von BYD. Das Unternehmen hat angekündigt, dass der Umsatz im ersten Halbjahr mehr als 71% höher lag als im Jahr 2022. Die Gewinne sind ebenso...