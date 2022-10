BYD-Aktie springt hoch, der Konzern trotzt allen Widerständen

Die BYD-Aktie (WKN: A0M4W9) schießt am Morgen in Hongkong um +7,3% hoch und geht schließlich mit einem Plus von 6,22% bei exakt 205 HK$ aus dem Handel. Wieder einmal übertrifft der Autobauer bei seiner Quartalsprognose die Markterwartungen und schreitet bei seiner weltweiten Expansion trotz aller Rezessionsängste voran.

BYD ist ein agiler chinesischer Mischkonzern, der sich in drei Hauptgeschäftsfelder aufteilt: Automobile, das Batterie- und Solarsegment und die eigenständige Holding BYD ...





Um den vollständigen Artikel zu lesen klicken Sie bitte hier.