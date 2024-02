BYD Aktie: Das sieht gar nicht gut aus

Die Technische Analyse der Byd-Aktie zeigt, dass sich das Wertpapier derzeit in einem Abwärtstrend befindet. Sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt liegen unter dem aktuellen Schlusskurs, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Anlegerstimmung rund um die Byd-Aktie wird in den sozialen Medien positiv eingeschätzt. In den vergangenen Wochen überwogen neutrale Themen, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Byd bei 17,34, was über dem Branchendurchschnitt von 14,62 liegt und daher zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Dividendenrendite von Byd liegt derzeit bei 0,66 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,03 Prozent und zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.