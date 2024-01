BYD Aktie: Das nennen wir mal wirklich gute Nachrichten!

Die Analyse des Sentiments und des Buzz im Internet liefert wichtige Einblicke in die Einschätzung einer Aktie. Bei Byd zeigten sich interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ändert sich stark aufgrund einer erhöhten Aktivität, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung verzeichnete ebenfalls eine positive Änderung, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

Bei der technischen Analyse ergibt sich ein durchschnittlicher Schlusskurs der Byd-Aktie für die letzten 200 Handelstage von 238 HKD. Der letzte Schlusskurs (196,4 HKD) weicht um -17,48 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch im Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs (217,8 HKD) unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") erzielte die Byd-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 0,77 Prozent, was 0,23 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Automobile" beträgt -7,78 Prozent, wobei Byd aktuell 8,56 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund der Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, zeigt sich ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 19,3, was über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dies führt zu einer als "teuer" bezeichneten Aktie und zu einem "Schlecht"-Rating auf der Basis fundamentaler Kriterien.