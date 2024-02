BYD-Aktie: Der nächste Schritt!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Die Aktie von BYD steht unter Druck. Auch wenn der Titel am Freitag noch ein Plus von 2,7 % durchbrachte, ist die Stimmung rund um die Chinesen nicht gut. Die Notierungen sind in den vergangenen Monaten einfach zu schwach gewesen.

Schwachen Trost gibt es derzeit von Analysten, die von steigenden Kursen der Chinesen ausgehen. Die Prognosen für die Aktie jedenfalls sind ausgesprochen mutig. Die Notierungen könnten aus deren Perspektive um insgesamt 65 % klettern, so die gegenwärtige Schätzung. Der Titel würde dann rechnerisch einen Kurs von mehr als 35 Euro erreichen können. Allerdings steht diese Kursschätzung schon seit geraumer Zeit im Raum. Daher hat sich bis dato noch wenig von der Zuversicht an den Aktienmärkten realisieren lassen.

BYD: Nur noch auf die Zahlen warten?

Kürzlich hat BYD die vorläufigen Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr bekannt gegeben. Das Zahlenwerk war durchaus gut, so die Meinung von Beobachtern. Der Markt hat einen Nettogewinn von ca. 31,5 Mrd. chinesischen Yuan erwartet. Die Gesellschaft präsentierte selbst Zahlen mit einem Gewinn von ca. 29 bis 31 Mrd. Yuan. Das ist in etwa genau die Größenordnung, die Analysten erwartet hatten.

Dennoch hat sich der Markt in der ersten Reaktion mit Kursverlusten geschockt gezeigt. Unverdient, wie einige Beobachter sagen.

Denn: Der Konzern hat diese Schätzungen am Markt und die eigenen Gewinnschätzungen schon seit langer Zeit in etwa in dieser Dimension bekannt gegeben. Das heißt, die Kursverluste von allein -9,3 % seit Jahresbeginn halten sich nicht an das wirtschaftliche Drehbuch, das die Zahlen an sich hergeben können.

Die Notierungen werden vielmehr aus der Perspektive der Aktionäre wohl auch für die schlechte Wirtschaftssituation in China abgestraft. Dennoch hat sich BYD zuletzt als E-Fahrzeughersteller Nr. 1 der Welt vor Tesla durchgesetzt. All das ignoriert der Aktienmarkt derzeit. Noch?

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre BYD-Analyse von 18.02. liefert die Antwort:

Wie wird sich BYD jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur BYD Aktie

BYD: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...