BYD-Aktie: Der nächste Hammer!

BYD aus China produziert am laufenden Stück gute Nachrichten aus dem eigenen Hause oder aus den Randbedingungen. Die nächste gute Nachricht: China führt nach einer Meldung von gestern weltweit den Absatz an Fahrzeugen aus dem Segment NEV an. Im August hat China 789.000 Einheiten abgesetzt. Eines der großen Unternehmen in diesem Segment: BYD. BYD hatte selbst die August-Zahlen gemeldet. Die fielen sowohl für die Produktion wie auch für den Vertrieb wieder sehr gut aus.