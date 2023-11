BYD-Aktie: Der nächste Anlauf!

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

BYD soll jetzt endlich die Marke von 30 Euro überwinden, wünscht sich so mancher Investor. Am Donnerstag ging es im ersten Abschnitt des Handelstages um etwa 0,4 % aufwärts. Viel ist das noch nicht. Die Notierungen sind in den vergangenen fünf Tagen um nur 2 % nach oben geklettert. Auch das ist noch überschaubar.

BYD: Die Welle wartet

Die Entwicklung hatten sich Analysten sicherlich anders vorgestellt. Vor gut einer Woche meldete BYD seine Zahlen für das 3. Quartal. Die fielen sehr gut aus – nicht überraschend, aber im Vergleich zum Vorjahr mit Umsatzentwicklungen im dreistelligen Plus-Bereich. Der Gewinn explodierte gleichfalls. Dennoch haben die Börsen sich diesen Impuls nicht zu Herzen genommen.

Der Aufwärtstrend bleibt im Chartbild noch sichtbar, aber bescheiden. 30 Euro sind aktuell eine Hürde, die BYD nicht überwindet....