BYD Aktie: Das muss man erstmal verdauen!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt an, wie sich die Aktienkurse innerhalb von 7 Tagen bewegen, indem er die Aufwärtsbewegungen in Bezug auf die Gesamtbewegungen setzt. Der RSI von Byd liegt bei 52,44, was auf eine neutrale Situation hinweist, da weder überkauft noch -verkauft. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, beträgt 77, was auf eine überkaufte Situation hindeutet und daher als "Schlecht" eingestuft wird.

In fundamentalen Aspekten betrachtet, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Byd bei 19,3, was über dem Branchendurchschnitt von 14,55 liegt. Aufgrund dieses Wertes wird die Aktie als überbewertet eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung auf fundamentalen Kriterien.

Die Stimmung am Markt ist ebenfalls positiv, wie durch die Analyse von Kommentaren in sozialen Medien festgestellt wurde. Die Nutzer haben in den vergangenen ein bis zwei Tagen überwiegend positive Themen zu Byd aufgegriffen, weshalb die Aktie in dieser Hinsicht als "Gut" eingestuft wird.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Byd bei 0,52 %, was 4,6 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt in der Automobilbranche liegt. Dies resultiert in einer "Schlecht"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.