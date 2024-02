BYD Aktie: Das liegt auf Eis

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl, um die Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens zu bewerten. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Automobilbranche hat das aktuelle KGV von Byd einen Wert von 17, während der Branchendurchschnitt bei 14 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie von Byd aus fundamentaler Sicht überbewertet ist.

Das Anleger-Sentiment spielt ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Aktienbewertung. Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass überwiegend negative Meinungen zu Byd veröffentlicht wurden. Auch der Meinungsmarkt hat sich vor allem mit negativen Themen rund um Byd befasst. Insgesamt führt dies zu einer schlechten Bewertung des Anleger-Sentiments.

In den letzten 12 Monaten erzielte die Aktie von Byd eine Performance von -21,95 Prozent, was eine Underperformance im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Automobilbranche und zum "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor bedeutet. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich wird die Aktie von Byd daher als schlecht bewertet.

Das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet zeigt ebenfalls eine negative Tendenz. Die Anzahl der Beiträge und die Stimmungsänderung lassen darauf schließen, dass die langfristige Stimmung rund um die Aktie von Byd als schlecht einzustufen ist.

Insgesamt ergibt sich also aus verschiedenen Kennzahlen und Indikatoren eine schlechte Bewertung der Aktie von Byd.