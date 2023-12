BYD Aktie: Das könnte große Probleme geben!

Die Anlegerstimmung in Bezug auf die Aktie von Byd wird derzeit positiv bewertet, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. In den vergangenen Wochen überwiegen insgesamt die positiven Meinungen, während neutrale Themen überwiegend angesprochen werden. Auf dieser Grundlage stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Neutral" ein, da die Anlegerstimmung angemessen bewertet wird.

In Bezug auf die Fundamentaldaten weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Byd derzeit einen Wert von 19 auf. Das bedeutet, dass die Börse 19,15 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt, was 26 Prozent mehr ist als der Durchschnitt in der Branche. Daher wird der Titel auf Grundlage des KGV als "Schlecht" eingestuft, da er überbewertet ist.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Byd derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Bereich Automobile. Mit einer Differenz von 4,45 Prozentpunkten (0,52 % gegenüber 4,97 %) erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

Abschließend ergibt sich aus dem Relative Strength-Index ein gemischtes Bild. Der RSI7 für sieben Tage ergibt eine "Neutral"-Empfehlung, während der RSI25 für 25 Tage eine "Schlecht"-Einstufung bedingt. Somit ergibt sich insgesamt ein Gesamtranking von "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.