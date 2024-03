BYD Aktie: Deshalb ist sie so schwach!

Die Aktie von Byd weist derzeit eine Dividendenrendite von 0,66 Prozent auf, was 4,28 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zur durchschnittlichen Dividendenrendite der Branche "Automobile" von 4 Prozent erscheint die Aktie daher als eher unrentables Investment und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt (Automobile) wird die Aktie von Byd als überbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt 19,51, was einem Abstand von 32 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 14,79 entspricht. Auf fundamentaler Basis ergibt sich daher eine "Schlecht"-Empfehlung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, wobei positive Themen an fünf Tagen und negative Themen an drei Tagen vorherrschten. Allerdings gab es verstärkte Diskussionen über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Byd, was zu einer "Neutral"-Bewertung durch die Redaktion und einem Überhang von Verkaufssignalen in den letzten zwei Wochen führte.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat die Aktie von Byd im vergangenen Jahr eine Rendite von 4,68 Prozent erzielt, was 7,22 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Branchenvergleich mit "Automobile" zeigt sich eine Überperformance von 9,02 Prozent. Aufgrund dieser positiven Entwicklung wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.