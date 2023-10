BYD-Aktie: Das ist es!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Die Aktie von BYD hat am Freitag ein fast schon typisches Ergebnis aus den Börsen-Handelssälen mitgenommen: Es ging um gut 1 % abwärts. Das wäre an sich keine Meldung wert, wenn nicht BYD erneut an der Grenze von 30 Euro mit einem neuerlichen Ausbruch gescheitert wäre. Das passierte zum wiederholten Male: