BYD-Aktie: Das ist eine Befreiung!

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

BYD läuft wieder an. Am Dienstag ging es für den Titel um mehr als 6 % aufwärts. Auch in den kommenden Tagen sind die Aussichten wieder besser geworden, meinen die Chart- und die Trend-Analysten. Denn der Wert hat nun die Marke von 25 Euro vor Augen. Darüber sind die Hürden nicht mehr hoch – denn dann liefe die Aktie bis auf 30 Euro zu, so der Trend.

BYD: Zu niedrig bewertet?

In der laufenden Woche gibt es noch keine neuen Hinweise aus China zu dem Wert. Dennoch gilt aktuell die Frage, ob die Aktie nun nicht noch von ihren Bewertungen profitieren kann. Denn das KGV von knapp 17 ist derzeit im historischen Maßstab noch viel zu günstig bewertet.

Die Notierungen sind und bleiben derzeit auf dem Weg nach oben. Ein weiterer Grund: BYD ist insgesamt im E-Fahrzeugmarkt die Nr. 1 deutlich vor der US-Firma Tesla.

BYD: Das sieht gut aus!

BYD wird aktuell mit dem niedrigen KGV und den insgesamt steigenden Marktanteilen zumindest aus wirtschaftlicher Sicht einiges zugetraut. Die Notierungen sind aus der Sicht von Investoren wirtschaftlich nicht teuer. Dennoch: Der Trend lässt aktuell noch Fragen zu – so sehen es auch die Analysten und Investoren der Trend-Analyse.

