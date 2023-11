BYD-Aktie: Das ist das Ziel!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

BYD hat am Freitag an den Börsen noch einen schönen Abschluss der vergangenen Woche realisiert. Die Notierungen sind um gut 2,2 % gestiegen. Dies verspricht noch keinen endgültigen Durchbruch, ist aber ein gutes Signal im Kampf um ein Comeback in den echten Aufwärtstrend. Bis dato ist die Aktie lediglich seit Anfang des Jahres um 25 % geklettert. Es fehlen aber derzeit die Impulse für einen nachhaltigen Anstieg.

BYD: Die Zahlen wirken noch immer nach

Dennoch ist das Unternehmen in guter Verfassung. Die Zahlen, die BYD am 30.10. präsentierte, waren sehr gut. Die Zahlen wirken noch immer nach. Der Gewinn ist in den vergangenen neun Monaten gegenüber dem Vorjahr schon sehr stark gestiegen (je nach Größe des Gewinns – netto, rein auf betrieblicher Ebene etc. – sind dies etwa 80 % oder mehr). Der Umsatz ist um 141 % geklettert....