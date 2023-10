BYD-Aktie: Das ist ein Schlag!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

BYD bleibt derzeit hinter seinen wirtschaftlichen Möglichkeiten zurück. Die Aktie hat am Montag in den ersten Handelsstunden zunächst nur ein minimales Plus von 0,5 % hinnehmen müssen. Die neuen Produktionszahlen, die jetzt in den kommenden Tagen zu den E-Fahrzeugen kommen werden, sollten noch nicht in die Bewertungen an den Börsen eingeflossen sein.

Der große Kampf findet derzeit unter den Trend-Investoren statt. Die warten darauf, dass die Hürde von 30 Euro überwunden wird. Die große Chance dabei lautet, dass das Unternehmen darüber vergleichsweise viel Platz für eine weitere Entwicklung hat. Diese Chance allerdings gilt es derzeit noch geduldig abzuwarten, denn selbst die guten Halbjahreszahlen, die BYD kürzlich publizierte, helfen noch nicht.

BYD: Die China-Bremse

Es steht noch zu vermuten, dass der Konzern aktuell vor...