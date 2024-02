BYD Aktie: Das hat man vor kurzer Zeit nicht erwartet …

Die Aktie von Byd wird aufgrund verschiedener Kennzahlen aus fundamentalen und technischen Analysen bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 17,06 zeigt, dass die Aktie im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Automobilbranche um 21 Prozent überbewertet ist. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer schlechten Einstufung aus fundamentaler Sicht.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Byd mit 0,66 Prozent 4,47 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die durchschnittliche Dividendenrendite in der Automobilbranche beträgt 5 Prozent, was bedeutet, dass die Aktie aus heutiger Sicht ein unrentables Investment ist und daher ebenfalls eine schlechte Bewertung erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) der Byd-Aktie zeigt, dass das Wertpapier überverkauft ist und somit eine gute Bewertung erhält. Im Vergleich zum RSI auf 25-Tage-Basis, der bei 58,08 liegt und Byd als weder überkauft noch -verkauft einstuft, ergibt sich insgesamt eine neutrale Bewertung nach RSI-Analyse.

Die Performance der Byd-Aktie in den letzten 12 Monaten zeigt eine Unterperformance von -8,5 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Automobilbranche. Auch im Vergleich zum "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor liegt die Aktie mit einer Rendite von -23,61 Prozent deutlich unter dem Durchschnitt von -5,09 Prozent. Diese Unterperformance führt zu einer schlechten Bewertung sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich.

Basierend auf diesen Analysen erhält die Aktie von Byd gemischte Bewertungen, mit einer schlechten Einstufung in den fundamentalen und Branchenvergleichskategorien, einer guten Bewertung nach dem RSI und einer neutralen Bewertung nach dem RSI25.