BYD Aktie: Das hat Konsequenzen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" eingestuft, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt, und dazwischen als neutral. Der RSI von Byd liegt bei 15,65, was als "gut" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 64,31, was eine "neutral" Bewertung auf diesem Niveau bedeutet. Insgesamt fällt die Gesamtbewertung also positiv aus.

In den letzten zwei Wochen wurde Byd von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Dies ergibt sich aus der Auswertung verschiedener Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten zwei Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. Darüber hinaus wurden in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt lässt dies auf eine positive Anleger-Stimmung schließen, was zu der Einstufung "Gut" führt.

In Bezug auf die Dividende schüttet Byd im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Automobilbranche eine Dividendenrendite von 0,66 % aus, was 4,46 Prozentpunkte weniger als die durchschnittlichen 5,11 % ist. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aufgrund des niedrigeren Ertrags.

Fundamental gesehen liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Byd bei 17,06, was über dem Branchendurchschnitt von 14,14 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht überbewertet ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien erhält.

