BYD Aktie: Ein handfester Grund

Die Byd-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 237,44 HKD erzielt. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs jedoch bei 198,4 HKD, was einem Unterschied von -16,44 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 212,96 HKD weist mit einem letzten Schlusskurs von -6,84 Prozent ebenfalls auf eine "Schlecht"-Bewertung hin. Somit erhält die Byd-Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um Byd konnten in den letzten Wochen keine signifikanten Veränderungen festgestellt werden. Daher wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Auch die Stärke der Diskussion und die Anzahl der Beiträge zeigen keine signifikanten Unterschiede, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt. Zusammengefasst erhält Byd daher für diese Stufe eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Der 7-Tage-RSI liegt bei 63,08 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Der RSI25, der auf einer 25-Tage-Basis beruht, zeigt mit einem Wert von 53,02 ebenfalls ein "Neutral"-Rating. Somit erhält Byd eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

Die Diskussionen in sozialen Medien deuten auf überwiegend positive Meinungen zu Byd hin, was zu einer "Gut"-Bewertung in Bezug auf die Anlegerstimmung führt. Insgesamt wird die Aktie von Byd somit als "Gut" angemessen bewertet.