BYD Aktie: Deshalb geht es ihr gar nicht gut!

Der Automobilhersteller Byd wird derzeit aufgrund verschiedener Analysen bewertet. Nach fundamentalen Kriterien wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 19,3 über dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Automobile" weist hingegen einen Wert von 14,55 auf. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht überbewertet ist.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Byd-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 238,12 HKD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 202,6 HKD liegt, was einer Abweichung von -14,92 Prozent entspricht. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der Schlusskurs mit 229,05 HKD unter dem gleitenden Durchschnitt, was einer Abweichung von -11,55 Prozent entspricht. Beide Analysen führen zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht" in Bezug auf die charttechnische Entwicklung.

Die Stimmung der Anleger spielt ebenfalls eine Rolle bei der Bewertung von Aktienkursen. Laut einer Analyse von Kommentaren auf sozialen Plattformen und der Berücksichtigung positiver Themen in den letzten ein bis zwei Tagen wird die Stimmung rund um Byd als überwiegend positiv eingestuft, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

In Bezug auf die Dividende weist die Aktie von Byd eine Rendite von 0,52 % auf, was einen geringeren Ertrag in Höhe von 4,6 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt bedeutet. Dies führt zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht".

Insgesamt ergibt sich somit eine differenzierte Bewertung der Byd-Aktie aufgrund fundamentaler, technischer, und Stimmungsindikatoren.