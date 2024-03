BYD Aktie: Das gab es noch nie!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Durch die Einbeziehung der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über einen bestimmten Zeitraum kann eine Aussage getroffen werden. Beim RSI der letzten 7 Tage für die Byd-Aktie beträgt der Wert aktuell 26, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist. Daher wird ihm ein "Gut"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 29,14 ebenfalls an, dass die Aktie überverkauft ist, weshalb sie auch hier eine "Gut"-Bewertung erhält. Die Analyse der RSIs führt somit insgesamt zu einem "Gut"-Rating für Byd.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien zeigt, dass Byd in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet wurde. Die Auswertung verschiedener Kommentare und Wortmeldungen ergibt, dass auch in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Aufgrund dieser Datenlage wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Gut" eingestuft.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert wichtige Informationen zur Einschätzung einer Aktie. In diesem Fall zeigt die Analyse für Byd, dass die Diskussionsintensität stark abgenommen hat, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen zeigt kaum Änderungen, weshalb die Redaktion hier eine "Neutral"-Bewertung ableitet. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung für das Sentiment und den Buzz rund um Byd.

In technischer Hinsicht liegt der Kurs der Byd-Aktie mit 209,6 HKD derzeit +8,37 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen ist die Distanz zum GD200 mit -8,94 Prozent negativ, weshalb die Aktie für diesen Zeitraum insgesamt als "Schlecht" eingestuft wird. Somit ergibt sich aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt eine "Neutral"-Einschätzung für die Byd-Aktie.