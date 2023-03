BYD Aktie im freien Fall: Grund zur Sorge?

Aktuell notiert die Aktie von BYD bei einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 56,33. Das bedeutet, die Börse zahlt derzeit für jeden Euro Gewinn 56,33 Euro. Im Vergleich mit Werten aus der gleichen Branche liegt das KGV von BYD um 55,85 Prozent niedriger. Zum Vergleich: Der Durchschnittswert der Automobilherstellerbranche beträgt momentan 24,87.

Bei genauerer Analyse zeigt sich jedoch ein etwas differenzierteres Bild: während das KGV von BYD höher ist als das ihrer Konkurrenten in China und anderen Regionen Asiens, ist es verglichen mit europäischen und nordamerikanischen Marktgrößen eher niedrig bewertet.

Der chinesische E-Auto-Hersteller hat in der jüngeren Vergangenheit eine beeindruckende Wachstumsstory präsentiert und plant weiterhin stark zu expandieren – insbesondere will er auch auf dem nordamerikanischen Markt Fuß...