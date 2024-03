BYD-Aktie: Das fehlt derzeit noch!

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Hoffnung für BYD könnte sich aus den Ereignissen der vergangenen Tage ergeben. Die Chinesen konnten immerhin am Freitag einen Gewinn von 0,4 % verbuchen. Dabei hat die Aktie in einer Woche nun gut 12,4 % gewonnen. In einem Monat lautet die Bilanz noch gut 9,1 % Plus – das allerdings ist insgesamt noch kein Aufwärtstrend, wie die Analysten wissen.

Die Hoffnung ruht derzeit noch darauf, dass BYD nach den jüngsten Daten weltweit im E-Fahrzeugsektor die Nr. 1 ist. Dennoch haben Analysten und wohl auch Investoren Sorge, dass die Rabattschlacht die gute Ausgangssituation zerstören könnte.

BYD: Kurzfristig wichtig

Es wird für die Aktie sicherlich wichtig sein, dass die Zahlen, die demnächst an den Markt kommen – die endgültigen Zahlen – und die Prognosen gut sind. BYD wird aktuell noch als Abwärtstrend-Kandidat behandelt. Nur Analysten sind deutlich zuversichtlicher!

