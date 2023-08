BYD-Aktie: Ein erstaunlicher Durchbruch!

Chinas aufstrebende Elektroautofirma hat in den letzten Jahren eine beeindruckende Entwicklung gezeigt – sowohl auf operativer Ebene als auch an der Börse.

Nun wird allmählich das Ergebnis dieser bemerkenswerten Dynamik sichtbar. Im Fokus: die namhaften Fortune 500. Die US-Zeitschrift “Fortune” publiziert regelmäßig ein Ranking der umsatzstärksten Firmen weltweit.

Fortune 500: BYD macht riesigen Sprung auf Rang 212

Kurz gesagt, BYD gelang in der neuesten Liste ein beachtlicher Sprung nach oben, wie das chinesische Unternehmen am Mittwoch selbst bekannt gab. Demnach belegt nun der Gigant für Elektroautos und Batteriefachmann den Platz 212. Dies bedeutet eine Verbesserung um beeindruckende 224 Plätze im Vergleich zum Vorjahr, als BYD erstmals knapp in die Rankingliste eingestiegen war. Damit verzeichnete das Unternehmen das...