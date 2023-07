BYD-Aktie erreicht beeindruckendes Kursziel - welch ein Potenzial!

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

die chinesische Firma BYD hat jüngst erneut starke Signale gesendet oder empfangen – je nach Interpretation. Am Montag konnte der Aktienkurs um fast 3 % zulegen – beeindruckend. Damit gelang es der Aktie, die bedeutende Grenze von 30 Euro wieder mühelos zu überqueren. Dies unterstützt entscheidend die Zeichen eines anhaltenden Aufwärtstrends. Die Analysten sind aktuell im Großen und Ganzen mit einem bemerkenswerten Kursziel an die Öffentlichkeit getreten.

Zusätzlich kann BYD nun auch hervorragende Zahlen in einem Segment präsentieren. Es gibt kaum etwas, was BYD momentan nicht erreicht, so scheint es.

Exzellente Zahlen!

Berichten zufolge konnte BYD exzellente Ergebnisse vorweisen können. Die Absatzzahlen waren sehr stark, vorausgesetzt das Unternehmen berichtet korrekt darüber. Während des...