BYD-Aktie: Vor einem großen Wettbewerb!

BYD hinterlässt an der Börse Fragezeichen. Am Montag musste die Aktie aus China erneut einen Abschlag von etwa -1 % hinnehmen. Ein enttäuschender Start, da BYD nun zum vierten Tag in Folge Nachlassungen an den Börsen verzeichnete. Diese Entwicklung dürfte einige Analysten verwundern, insbesondere weil das Unternehmen am Markt vergleichsweise erfolgreich war und positive Ergebnisse präsentierte. Daher rückt das Markttreiben an den Börsen besonders in den Fokus.

BYD: Es bleibt eine Frage der Stimmung

Für Juni gab BYD bemerkenswert gute Zahlen hinsichtlich Produktion und Vertrieb preis. Die Zahlen wurden im Vergleichszeitraum fast verdoppelt, was darauf hindeutet, dass sich das Unternehmen gut am Markt behauptet hat.

Auf der anderen Seite haben die Märkte bereits in den Wochen zuvor einen Vorwärtstrend angezeigt. Seit etwa...