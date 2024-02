BYD Aktie: Das darf nicht wahr sein!

Der Aktienkurs von Byd wird in verschiedenen Kategorien bewertet, um eine umfassende Analyse der Aktienperformance zu erhalten. Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite von Byd bei -23,61 Prozent, was mehr als 19 Prozent unter dem Sektor-Durchschnitt liegt. Auch in der Branche "Automobile" liegt die Rendite mit 7,77 Prozent deutlich unter dem Durchschnitt von -15,84 Prozent.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Byd-Aktie bei 183,3 HKD liegt, was einer Entfernung von -21,94 Prozent vom GD200 (234,82 HKD) entspricht und somit ein "Schlecht"-Signal darstellt. Auch in Bezug auf den GD50 von 200,02 HKD, welcher die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt der Kurs mit -8,36 Prozent unter dem Durchschnitt, was ebenfalls als "Schlecht"-Signal eingestuft wird.

Ein weiteres Analyseinstrument ist der Relative Strength Index (RSI), der die Kursbewegungen über die Zeit in Relation setzt. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 24,72 Punkte, was darauf hinweist, dass die Aktie momentan überverkauft ist und somit als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder eine überkaufte noch überverkaufte Situation, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz um die Aktie zeigt sich eine unterdurchschnittliche Aktivität in Beiträgen und Diskussionen sowie eine negative Veränderung der Stimmung, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes führt.

Die Gesamtanalyse der verschiedenen Kategorien ergibt somit eine eher negative Einschätzung der Byd-Aktie in Bezug auf die vergangene Performance und das langfristige Stimmungsbild.