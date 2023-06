BYD-Aktie bleibt im Korrekturmodus - Werden Bullen wieder zugreifen?

In einem schwankenden Marktumfeld verzeichnet die BYD-Aktie seit einigen Tagen einen Abwärtstrend. Zu Beginn der neuen Woche sinkt der Kurs an der Heimatbörse in Hongkong um 0,55 Prozent und fällt auf 254,60 HKD. Im Vergleich zum Hoch vom vergangenen Freitag bei 272,80 HKD beträgt der Rückgang somit etwa 6,7 Prozent.

Zu Wochenbeginn hatte die Aktie vielversprechend angefangen und im frühen Handel um gut 2 Prozent auf über 260 HKD zugelegt. Doch schnell gewannen die Bären die Kontrolle und behielten sie bis zum Ende des Handels bei. Die Bullen konnten jedoch im späten Handelsgeschehen Verluste von bis zu 1,4 Prozent etwas abmildern, sodass sich der Kurs oberhalb der Unterstützung von 254,60/255,20 HKD halten konnte.

BYD-Aktie: Stabilisierung möglich?

Die Wahrscheinlichkeit steigt nun also einer Stabilisierung der BYD-Aktie...