BYD-Aktie: Ein bedeutsamer Moment in der Geschichte!

Kein Grund zum Feiern: Die letzte Woche war für die BYD-Aktie kaum als Erfolg zu betrachten. Tatsächlich verzeichneten die Papiere des chinesischen Batterie- und Fahrzeugherstellers fast täglich Verluste, am New Yorker Handelsplatz von 34,19 US-Dollar am vorletzten Freitag auf 32,07 Dollar vor dem Wochenende – ein Wochenverlust von über sechs Prozent. Seit Anfang August summiert sich der Abzug bereits auf etwa zehn Prozent. Und das trotz erfreulicher Nachrichten aus dem Unternehmen selbst.

BYD stellt fünf Millionen Autos her

So hatte der Konzern zu Beginn der Woche angekündigt, dass es laut eigenen Angaben sein fünfmillionstes elektrifiziertes Fahrzeug (NEV), einen DENZA N7, produziert hat.”Wir sind der erste Automobilhersteller weltweit, der diesen Meilenstein erreicht hat”, teilte das Unternehmen mit. Für die Produktion...